Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Татарстане

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на дороге в Татарстане. Один человек погиб, четверо получили травмы.

Авария произошла на автодороге Русский Акташ — Кузайкино возле села Бута. По данным очевидцев, водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Пассажирка легковушки получила смертельные травмы, сообщает ИА «Татар-информ».

Четыре человека доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием пассажирского автобуса в Хабаровском крае. Транспортное средство съехало в кювет. Травмы получили три человека, один пострадавший доставлен в больницу в Хабаровске в тяжелом состоянии.