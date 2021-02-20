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В ЦБ РФ спрогнозировали популярное мошенничество в 2021 году

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Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным в 2021 году. Об этом 20 февраля заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

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По его мнению, это обусловлено тем, что летом или осенью можно ожидать постепенного восстановления международных туристических полетов. Сычев предположил, что злоумышленники станут продавать билеты на несуществующие рейсы или создавать фальшивые сайты авиакомпаний, чтобы воровать данные банковских карт туристов.

«Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным. Пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью. Всё будет зависеть от условий, которыми всё это будет сопровождаться. Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к этому маршруту», — сказал Сычев в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что схема, по которой будут действовать мошенники, не отличается ничем особенным от других видов обмана, и призвал людей не терять бдительность. В частности, злоумышленники создают у жертв ощущение, что они могут воспользоваться привлекательной услугой по минимальной стоимости.

«Когда возникает ситуация с явно дешевыми билетами или с рейсами, которые нигде на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей, что против вас работают мошенники. Их основная цель — это завладеть данными ваших платежных инструментов», — подчеркнул эксперт.

Ранее, в июле 2020 года, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что туристы могут минимизировать риски стать жертвами онлайн-мошенников при обращении в турагентства для планирования отдыха.

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