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Экс-глава Росавиакосмоса объяснил причину затопления станции «Мир» в 2001 году

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Глава научно-технических советов «Роскосмоса» и «Ростеха», экс-глава Российского космического агентства (1992–1999 годы) и Российского авиационно-космического агентства (1999–2004 годы) Юрий Коптев в беседе с «РИА Новости» рассказал о причинах затопления станции «Мир».

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По его словам, техническое состояние, в котором находился орбитальный комплекс «Мир», не позволяло дальше его эксплуатировать. Так, на станции регулярно отказывало оборудование, а это угрожало безопасности экипажа.

«Решения были приняты на основании того, что на станции начали появляться очень существенные отказы, мы теряли связь, управление станцией, был пожар. Мы имели целый ряд выходов из строя принципиальных систем, которые мы не могли восполнить», — приводит слова Коптева НСН.

20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите первого в мире орбитального комплекса «Мир», который принял 104 космонавта из 12 стран мира.

Комплекс просуществовал на орбите 4594 дня и за это время пролетел более 3,6 млрд км — это больше, чем от Земли до Урана. 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.

Ранее 20 февраля российский летчик-космонавт, герой Советского Союза и РФ Сергей Крикалев рассказал, как получил в космосе новости о распаде СССР. Летчик-космонавт Сергей Крикалев отправился на станцию «Мир» при СССР, а вернулся уже в Россию в марте 1992 года.

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