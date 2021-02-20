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Российский космонавт рассказал, как в космосе узнал о распаде СССР

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Российский летчик-космонавт, герой Советского Союза и РФ Сергей Крикалев в беседе с РЕН ТВ в субботу, 20 февраля, рассказал, как получил в космосе новости о распаде СССР.

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Летчик-космонавт Сергей Крикалев отправился на станцию «Мир» при СССР, а вернулся уже в Россию в марте 1992 года. Новость о распаде он узнал в космосе во время разговоров с радиолюбителями и специалистами.

«Народ, кроме технических разговоров, конечно, рассказывал нам свои впечатления о том, что происходит. Кроме того, у нас был еще один дополнительный канал связи, мы имели возможность связываться с радиолюбителями. Мы могли получать сообщения и разговаривать по голосовой связи. Но даже на Земле все газеты не перечитаешь», — поделился Крикалев воспоминаниями.

По его словам, несмотря на изменения, люди ответственно продолжали выполнять свой долг. Космонавт добавил, что на станции «Мир» не было ограничений на получение информации.

Сергей Крикалев отправился на станцию «Мир» 18 мая 1991 года вместе с Анатолием Арцебарским и англичанкой Хелен Шарман. На Землю Крикалев должен был вернуться спустя пять месяцев, но в итоге остался почти на год. Сергею сообщили, что средств на его возвращение у государства нет.

Крикалева смогли заменить на станции, когда Германия выкупила его место под своего бортинженера. Продолжительность полета составила 311 дней. Космонавт вернулся на Землю 25 марта 1992 года, уже в Россию, после распада СССР, пишет телеканал «360».

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