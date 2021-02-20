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Ученые в США впервые успешно клонировали хорька вымирающего вида

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Американским ученым впервые удалось успешно клонировать черноногого хорька. Об этом 18 февраля сообщается на сайте Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Клонированную особь вымирающего вида назвали Элизабет Энн. Щенок появился на свет в декабре 2020 года.

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Как рассказали ученые, клонирование удалось провести при помощи замороженных генов животного, которое умерло больше 30 лет назад, отмечает телеканал «360». Родившийся 10 декабря хорек стал клоном самки Уиллы, которая умерла в 1988 году. Тогда ткани попали в криобанк Zoo Global в Сан-Диего.

В результате эксперимента удалось вывести двух хорьков, однако выжить смог только один из них. Суррогатной матерью для клонированного щенка стала самка домашнего хорька, в помете у которой появились еще два маленьких хорька. Родившиеся щенки не являются родственниками Элизабет Энн, отмечает телеканал «Звезда».

Как отметил ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак, этот метод может использоваться в дальнейшем сохранении и улучшении окружающей среды.

Служба охраны рыб и дикой природы США считает, что появление Элизабет Энн на свет стало «смелым шагом вперед» по увеличению генетического разнообразия и устойчивости к болезням черноногих хорьков.

Черноногие хорьки с 1967 года внесены в список исчезающих видов из-за сокращения численности их основной пищи — луговых собачек, которых владельцы ранчо травили и отстреливали, пишет REGNUM.

Как отмечает «Ридус», американский хорек, или черноногий хорек, является мелким хищником, близким родственником российского степного хорька и других представителей семейства куньих. Зверя легко узнать по темным отметинам на глазах, напоминающим маску грабителя, а также по черным лапкам.

Ранее в 2020 году в США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла в 1998 году. На протяжении этого времени ген погибшей лошади хранили в морозильной камере. Жеребенок по кличке Курт, которого назвали в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет 6 августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Это клонирование лошади Пржевальского стало первым за последние 17 лет.

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