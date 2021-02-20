Эксперты предрекают «Коньку-Горбунку» миллиардные сборы

Новая сказка-блокбастер «Конек-Горбунок» может собрать в прокате миллиард рублей. Об этом «Известиям» сообщили эксперты ведущих индустриальных киноизданий.

— Ресурсы сильного прокатчика SPPR, любимая многими поколениями россиян сказка, отсутствие конкурирующих крупных голливудских релизов на ближайших датах, плюс успех «Последнего богатыря 2», подготовившего почву, — все это в целом создаёт благоприятные условия для успешного проката нового проекта компании СТВ. Кроме того, это семейное кино, а значит аудитория сразу настроена на коллективные посещения, — рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Бокс-офис в 1 млрд считает вполне вероятным и главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.

По мнению экспертов, в случае успеха новой картины производство сказок может стать главным «коньком» российской киноиндустрии.

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Сказка – ложь, да в ней доход: «Последний богатырь» идёт на рекорд