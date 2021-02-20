Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о целесообразности миллиардных инвестиций в предприятия по производству вакцин от COVID-19 для завершения пандемии. Мероприятие проходило 19 февраля в онлайн-формате и транслировалось на YouTube-канале конференции.

«Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится», — сказал он в ходе своего выступления.

По мнению предпринимателя, для завершения пандемии необходимо сотрудничество между странами и корпорациями. Гейтс подчеркнул, что в ближайшие годы основными приоритетами в мире должны стать равный доступ к вакцинам, а также создание объединений для предотвращения в будущем подобных катастроф.

27 января Гейтс рассказал о неготовности мира к следующей пандемии, которая может оказаться в 10 раз хуже, чем ситуация с коронавирусом.

При этом в ноябре мультимиллиардер допустил, что новая пандемия может начаться через три года. В то же время он отметил, что человечеству может повезти, и «это случится лет через 20».

Благотворительный фонд Гейтса выделил $650 млн на борьбу с коронавирусом. Это стало крупнейшим пожертвованием среди независимых фондов.