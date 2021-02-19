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Военные памятники и захоронения благоустраивают в Псковской области

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В Псковской области активисты новоржевского волонтерского центра «Единой России» благоустраивают территории вокруг памятников героям Великой Отечественной войны и воинские захоронения в рамках акции «Дорога к обелиску». Добровольцы провели уборку у мемориалов в деревнях Ямищи, Литово, Вехно. Об этом информирует Псковская лента новостей.

«У неравнодушных жителей Новоржевского района – депутатов поселений, работников социальной сферы, активистов-партийцев, молодежи – стало доброй традицией ежегодно приводить в порядок памятники героям. Не стал исключением и этот год», – отметили в местном отделении партии.

Напомним, волонтерскую книжку можно получить в Псковском городском молодежном центре. Личная книжка волонтера – это аналог трудовой книжки, только в нее заносится стаж работы не за деньги, а на добровольной и безвозмездной основе.

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