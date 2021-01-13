Выдача волонтерских книжек началась в Пскове

Волонтерскую книжку можно получить в Псковском городском молодежном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, личная книжка волонтера – это аналог трудовой книжки, только в нее заносится стаж работы не за деньги, а на добровольной и безвозмездной основе.

Получателями книжек становятся молодые люди, в возрасте от 14 до 35 лет, осуществляющие волонтерскую деятельность самостоятельно либо в общественных организациях. Книжка является своеобразным социальным портфолио, которое может помочь активной молодежи при поиске работы и трудоустройстве. Кроме того, некоторые вузы при поступлении добавляют к баллам за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за волонтерский опыт.

В Пскове для получения личной книжки волонтера необходимо обратиться в Молодежный центр или в комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.