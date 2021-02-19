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На Старополье нашли тело провалившейся под лед девочки

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Тело утонувшей девочки обнаружено в ходе поисковых работ озере Буйвола в Ставрополье. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

«В 21.10 обнаружено тело одной утонувшей девочки», — уточнили в управлении.

О том, что спасатели ищут двух детей, которые провалились под лед на озере Буйвола в городе Буденновске на Ставрополье, стало известно ранее в этот же день.

По предварительным данным, изначально под лед провалились трое детей. Однако 12-летнюю девочку удалось спасти. Ее госпитализировали в отделение реанимации с переохлаждением.

Предполагалось что еще двое детей утонули.

На месте происшествия работают 19 спасателей, а также готовы оказывать помощь две аварийно-спасательные группы из Ессентуков и Георгиевска. Подробности и причины инцидента устанавливаются.

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