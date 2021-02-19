Спасатели на Ставрополье начали поиски двух провалившихся под лед детей

Спасатели ищут двух детей, которые провалились под лед в Ставрополье. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

Как уточняется, инцидент произошел на озере Буйвола в городе Буденновске на Ставрополье. Один ребенок был спасен. Телеканал РЕН ТВ отмечает, что это 12-летняя девочка. Ее госпитализировали в отделение реанимации с переохлаждением.

«Еще двое, предположительно, утонули», — отметили в службе.

В настоящее время на месте происшествия находятся 13 спасателей. Кроме того, готовы оказывать помощь две аварийно-спасательные группы из Ессентуков и Георгиевска. Подробности и причины инцидента устанавливаются.

Ранее в феврале стало известно, что водитель снегохода провалился под лед Ладожского озера в Ленинградской области. Тело погибшего из водоема извлекли спасатели и передали сотрудникам полиции.