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Кинофестиваль «Встреча» завершился в Калужской области

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В Обнинске Калужской области прошла церемония закрытия Международного кинофестиваля «Встреча». Ежегодно этот киносмотр посвящается определенной тематике. В этом году он проходит под лозунгом «Дорогие мои старики».

Нынешний фестиваль посвящен памяти основателя и бессменного президента фестиваля монахини Софии Ищенко. Она скончалась в октябре 2020 года, пишет газета «Весть».

«Она была не только идейным вдохновителем этого фестиваля, — вспоминает о ней митрополит Калужский и Боровский Климент. — На этом фестивале она собрала картины, которые вы больше нигде не увидите. Фильмы о семье, о любви, о труде».

Гетеборгский кинофестиваль в этом году проходил для одного зрителя. Новые фильмы оценивала медсестра Лиза Энрут. Единственного члена жюри поселили на острове с маяком. За одну неделю Энрут пришлось посмотреть 70 лент. Свои впечатления медсестра записывала на видео. Организаторы выбрали девушку из 12 тыс. претендентов из 45 стран мира. Гетеборгский кинофестиваль — крупнейший в Скандинавии. Обычно в конкурсе принимает участие более 400 картин.

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