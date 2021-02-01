Медсестра стала единственным зрителем Гётеборгского кинофестиваля

Гётеборгский кинофестиваль в этом году проходит для одного зрителя. Новые фильмы оценивает медсестра Лиза Энрут. Единственного члена жюри поселили на острове с маяком. За одну неделю Энрут предстоит посмотреть 70 лент, передает телеканал «Известия». Свои впечатления медсестра регулярно записывает на видео. Организаторы выбрали девушку из 12 тыс. претендентов из 45 стран мира. Гётеборгский кинофестиваль — крупнейший в Скандинавии. Обычно в конкурсе принимает участие более 400 картин.

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