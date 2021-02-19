Новый железнодорожный мост открыли в Астраханской области

Новый железнодорожный мостовой переход построили через реку Ахтубу в Астраханской области. С его запуском будет увеличено число пассажирских и грузовых составов.

Мостовой переход построен на участке Аксарайская–Трусово рядом с действующим однопутным мостом. С введением переправы в эксплуатацию дорога от Верхнего Баскунчака до Астрахани станет полностью двухпутной.

«Для Астраханской области компания «РЖД» — давний стратегический партнер. Строительство нового моста будет содействовать развитию международного транспортного коридора «Север–Юг» и российско-иранских взаимовыгодных отношений», — цитирует губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина «Астрахань 24».

Цифру пассажирских и грузовых составов удастся увеличить до 153 пар поездов, что позволит улучшить технологию перевозочного процесса с учетом роста грузопотока в направлении южных портов.

Ранее сообщалось, что старый автомобильный мост через реку Биру реконструируют в Биробиджане.