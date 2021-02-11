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Старый автомобильный мост закрыли в Биробиджане на реконструкцию

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В Биробиджане стартовали работы по реконструкции старого моста через реку Бира. Автомобильное движение по переправе временно приостановлено.

Специалисты проведут сварочные работы на некоторых металлических конструкциях. Кроме того, по словам мэра Биробиджана Александра Головатого, коммунальное предприятие очистит проезжую часть моста от наледи и снежного наката. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Во время перекрытия движения на мосту заменят вышедшие из строя светильники.

Из-за изменений в законодательстве властям потребуется актуализировать проект работ, так как он был составлен в 2017 году и требует корректировок. В первом полугодии подготовительные работы должны быть завершены, после чего власти рассчитывают на поддержку руководства Еврейской автономной области в части определения источников финансирования для ремонта.

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