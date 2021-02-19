Путин обсудил с Мадуро вопросы стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили развитие российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства.

«В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мадуро проинформировал Путина о ситуации в Венесуэле, в том числе о внешнем давлении, оказываемом на республику. В свою очередь, российский лидер выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны.

Также в ходе обсуждения двусторонней повестки дня президенты подтвердили обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных связей между странами в различных отраслях.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в ноябре прошлого года заявляла, что переговоры Путина и Мадуро могут пройти в декабре. При этом она не уточнила, в каком формате должны состояться переговоры.

Однако 8 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на то, что сроков встречи президентов России и Венесуэлы нет.