Зрители составили петицию против режиссерского дебюта певицы Sia

Фильм певицы Sia хотят лишить номинаций на «Золотой глобус». Петиция против картины Music собрала больше 85 тыс. подписей. Лента рассказывает о девушке с диагнозом «аутизм». Авторы петиции считают: игра актрисы похожа на издевку. Фильм усиливает предрассудки о психическом расстройстве, передает телеканал «Известия». Кроме того, в картине много ярких цветов и звуков, которые могут быть опасны для аутистов. Просмотр якобы может вызвать у зрителей приступ эпилепсии. Ленту выдвинули в категориях: лучший фильм — комедия или мюзикл, лучшая женская роль — комедия или мюзикл.

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