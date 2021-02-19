Мужчина убил начальника центра приема беженцев во французском По

Выходец из Судана в пятницу напал с ножом на начальника центра приема беженцев во французском городе По, от полученных ранений мужчина скончался. Об этом 19 февраля сообщает BFM.

По данным телеканала, мотивы нападавшего пока не установлены.

Убитому мужчине было 46 лет. Нападавшего, попросившего убежища во Франции, задержали.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что после произошедшей трагедии прибудет в По. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

2 февраля сообщалось, что во французском Нанте мужчина, вооруженный саблей, ранил полицейского. Нападавшего задержали, он находился под действием алкоголя и наркотических веществ.