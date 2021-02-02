Во Франции злоумышленник ранил полицейского саблей

Мужчина, вооруженный саблей, ранил полицейского во французском Нанте. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает служба информации и связи национальной полиции (SICOP) в Twitter.

«Наш патруль вступил в противостояние с чрезмерно возбужденным субъектом, который был вооружен саблей. Во время задержания один полицейский получил ранения бедра и паха», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 30 января. Патруль полиции был вызван из-за агрессивного поведения мужчины во время семейной ссоры.

Нападавшего сумели задержать. Уже известно, что он находился под действием алкоголя и наркотических веществ. Об этом 2 февраля сообщает La Figaro.

Ранее сообщалось о нападении неизвестного мужчины на прохожих в Германии. Злоумышленник во Франкфурте-на-Майне 26 января нанес ножевые ранения нескольким людям, все они были госпитализированы.

Полицейские подчеркнули, что нападавший был быстро задержан. Угрозы для населения нет, отметили правоохранители.

Нападение произошло рядом с Центральным вокзалом, где наблюдается неблагоприятная криминогенная обстановка. По данным местных СМИ, атаковавший людей мужчина был под воздействием наркотиков.