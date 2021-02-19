Австралийские ученые рассказали о формировании иммунитета после COVID-19

Австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заболевания коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи из Мельбурнского университета, Института Кирби Университета Нового Южного Уэльса и Университета Флиндерса провели исследование динамики изменения со временем реакции иммунной системы человека, особенно B- и T-клеток, на спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2, который позволяет вирусу проникать в клетки человека и размножаться в них. В-клетки распознают антигены вируса и отвечают за производство антител, Т-клетки поддерживают развитие В-клеточного ответа и регулируют иммунитет.

Ученые выяснили, что хотя уровни антител резко падают в первые два месяца после COVID-19, потом это снижение существенно замедляется. Количество В-клеток, распознающих спайковый белок, увеличивается у пациентов, переболевших инфекцией, независимо от тяжести протекания болезни. Полученные данные показывают, что вакцины против COVID-19 должны вызывать более сильные реакции антител, чем естественная инфекция.

«В-клетки продолжают накапливаться и потенциально развиваться с течением времени. Это должно быть полезно для защиты, так как в случае повторного заражения эти «ячейки памяти» должны снова активироваться», — приводятся в публикации слова руководителя исследования доктора Дженнифер Джуно.

Более того, эксперты отметили, что, согласно результатам недавно завершенных испытаний третьей фазы целого ряда вакцин от коронавируса, иммунная защита после вакцинации выявляется сильнее, чем естественная после перенесенной болезни.

Джуно добавила, что пока неизвестно, сколько нужно антител для защиты от вируса, и ученым еще предстоит выяснить, помогут ли В-клетки распознавать новые варианты вируса SARS-CoV-2, чтобы защитить от них.

Ранее, 18 февраля, врач-хирург, член комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров сообщил, что отрицательный тест на антитела к коронавирусной инфекции не означает отсутствие иммунитета к COVID-19, так как у человека может формироваться клеточный иммунитет.