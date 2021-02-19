Введение курортного сбора обсуждают в парламенте Карелии

Депутаты парламента Карелии рассматривают инициативу о введении курортного сбора для туристов, приезжающих в республику. В настоящее время в России действует четыре пилотных региона. Карелия может стать пятым, отмечают эксперты.

Каждый год регион посещают около 800 тыс. гостей. Это приносит доходы в бюджет. Однако после туристов остается много мусора. Ситуацию может исправить курортный сбор, с помощью которого власти компенсируют нанесенный вред природе, передает ИА «Карелinform». Планируется развивать туризм как более четкую и планомерную систему. Необходимо сделать этот рынок белым, как и в пилотных регионах.

Напомним, в Карелии создадут организованные места для туристов. Три кемпинговые зоны будут оборудованы указателями и информационными щитами. Совместный с Финляндией проект планируется реализовать в Лахденпохском районе в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Предполагается, что проект поможет в развитии туризма в районе реки Хийтола.