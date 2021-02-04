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Кемпинговые зоны создадут в районе Карелии

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В Карелии создадут организованные места для туристов. Три кемпинговые зоны будут оборудованы указателями и информационными щитами. Совместный с Финляндией проект планируется реализовать в Лахденпохском районе в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия».

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Предполагается, что проект поможет в развитии туризма в районе реки Хийтола. Его реализация началась в январе 2021 года и продолжится в течение двух лет. Проект затронет часть Финляндии, Ленинградскую область и Лахденпохский район Карелии.

Планируется демонтировать старую плотину Кангаскоски, находящуюся в Финляндии, для того чтобы ладожская семга могла проходить естественным путем. В здании бывшей гидроэлектростанции создадут необходимую инфраструктуру.

В Ленинградской области в окрестностях озера Ястребиное разработают экологические маршруты и тропы, построят копию средневековой лодки. На ней можно будет пройти по историческому водному пути Корела — Асиланйоки — Куркиеки.

Как пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на минэкономразвития Карелии, подписан проект создания двух дорожных карт в сфере туризма. Речь идет о территориях Северной, Восточной и Юго-Восточной Финляндии. Для его реализации будет построен новый многосторонний пункт пропуска «Сювяоро».

В сентябре 2020 года сообщалось, что во время раскопок около реки Ууксунйоки в Карелии нашли несколько поселений древних людей. Рядом ведется строительство трассы Олонец — Вяртсиля. Археологи считают, что им удалось обнаружить очаг древних поселений и проследить, как он менялся в различные этапы заселения.

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