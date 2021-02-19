Дорожные работы в этом году пройдут в 40 поселках Тюменской области

В Тюменской области подготовили перечень объектов, на которых пройдет ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает главное управление строительства региона.

В список вошли дороги регионального и местного значений. Например, в Тюменском районе дорожные работы запланированы в 40 населенных пунктах. В деревнях, селах и поселках приведут в порядок сотню улиц общей протяженностью свыше 54 км, пишет портал «Наш город».

В Тюмени по нацпроекту отремонтируют улицы Николая Чаплина, Амурскую, Щербакова, Республики, а также дороги на Московском, Тобольском и Старом Тобольском трактах, подъезд к садовому товариществу «Яровское».

В общей сложности в регионе по нацпроекту БКАД планируется привести в порядок 123 объекта общей протяженностью 149,14 км.

В январе сообщалось, что в Тюменской области планируется изъять земельные участки для реконструкции трассы Р-402 Тюмень–Ялуторовск–Ишим–Омск.