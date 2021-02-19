Крымский мост перекрыли из-за мощного снегопада в Керчи

Из-за снегопада Крымский мост вновь перекрыли для движения. Запрещён проезд транспорта в обоих направлениях. Службы ведут работы по очистке дороги от снега. Впервые Крымский мост перекрывали в пятницу утром, сообщает телеканал «Известия». Обильные осадки выпали в Керчи. Машины направляют с трассы «Таврида» на дорогу-дублер. На очистку дороги от снега направлено 35 единиц техники. Местами сугробы выросли до 30 см. В ближайшие 24 часа снегопад не прекратится.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.