Жителей Иркутской области предупредили о снеге и метелях

В ближайшие сутки в Иркутской области ожидается значительное усиление ветра. В отдельных районах ожидается сильный снег с метелями.

По данным МЧС, 20 февраля в Приангарье ветер усилится до 19–24 м/с. В северных районах прогнозируется похолодание до –32 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. На территории Иркутска ожидается около –6 градусов. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде возможно повышение температуры до +5 градусов.

Сильный снег ожидается в западных, центральных и южных районах.

Спасатели просят проявлять осторожность при неблагоприятной погоде. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния. Кроме того, следует отказаться от выходов на туристические маршруты.

Ранее с предупреждением выступило министерство транспорта Московской области. Жителей региона просят отказаться от поездок на личном транспорте в праздничные выходные из-за снегопада и скачков температур.