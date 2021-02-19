УАЗ опубликовал изображения новой «буханки»

Ульяновский автомобильный завод опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» изображения пассажирской версии модели 3909 («буханка») нового поколения. Автором проекта стал дизайнер Андрей Давыдов.

Судя по изображениям, будущая модель может получить оригинальную решетку радиатора, силовые бамперы, узкие фары, лебедку, сдвижные двери, внедорожные шины, рейлинги на крыше.

На своей странице в сети Instagram Андрей Давыдов отметил, что такой автомобиль должен комплектоваться 150-сильным турбодизельным двигателем, а минимальная стоимость машины должна составить 900 тыс. рублей.

18 января сообщалось, что российский холдинг Sollers, в который входит Ульяновский автомобильный завод, прекратил работу над новым внедорожником «УАЗ Патриот», который в компании называли «Русский Prado».

Работы над модернизированной моделью проходили в условиях недостаточного финансирования. При этом на УАЗе было изготовлено несколько полноразмерных макетов новой модели, однако до ходовых прототипов дело не дошло.