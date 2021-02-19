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УАЗ опубликовал изображения новой «буханки»
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УАЗ опубликовал изображения новой «буханки»

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Ульяновский автомобильный завод опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» изображения пассажирской версии модели 3909 («буханка») нового поколения. Автором проекта стал дизайнер Андрей Давыдов.

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Судя по изображениям, будущая модель может получить оригинальную решетку радиатора, силовые бамперы, узкие фары, лебедку, сдвижные двери, внедорожные шины, рейлинги на крыше.

На своей странице в сети Instagram Андрей Давыдов отметил, что такой автомобиль должен комплектоваться 150-сильным турбодизельным двигателем, а минимальная стоимость машины должна составить 900 тыс. рублей.

18 января сообщалось, что российский холдинг Sollers, в который входит Ульяновский автомобильный завод, прекратил работу над новым внедорожником «УАЗ Патриот», который в компании называли «Русский Prado».

Работы над модернизированной моделью проходили в условиях недостаточного финансирования. При этом на УАЗе было изготовлено несколько полноразмерных макетов новой модели, однако до ходовых прототипов дело не дошло.

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