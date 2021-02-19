Касаткина стала победительницей турнира WTA в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Мельбурне, сообщает 19 февраля «Спорт-Экспресс».

В трех сетах она обыграла чешку Марию Боузкову — 4:6, 6:2, 6:2.

Соперницы провели на корте 2 часа 10 минут. Россиянка совершила четыре эйса (подача на вылет. — Ред.) и допустила меньше двойных ошибок, чем Боузкова.

Победа в Мельбурне стала первой в WTA-туре с 2018 года, когда Касаткина выиграла турнир в Москве.

Также 19 февраля стали известны имена других победительниц теннисного турнира в Мельбурне в парном разряде. Ими стали россиянка Камилла Рахимова и индианка Анкита Райна.