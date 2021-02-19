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Рахимова стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне в парном разряде

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Россиянка Камилла Рахимова и индианка Анкита Райна стали победительницами теннисного турнира WTA Phillip Island Trophy в парном разряде, который проходит в Мельбурне.

Встреча прошла 19 февраля и завершилась волевой победой спортсменок в трех сетах 2:6, 6:4, 10:7, пишет «Спорт-Экспресс».

Рахимова и Райна переиграли россиянок Анну Блинкову и Анастасию Потапову, которые вели в игре после первого сета.

18 февраля российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в полуфинале американку Даниэль Коллинз и вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мельбурне. За трофей россиянка поборется с чешкой Мари Бузковой.

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