Касаткина вышла в финал теннисного турнира WTA в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина 18 февраля обыграла в полуфинале американку Даниэль Коллинз и вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мельбурне.

Встреча Касаткиной и Коллинз закончилась со счетом: 6:2, 6:7 (6:8), 6:1 в пользу россиянки. Соперницы провели на корте два часа и 20 минут, пишет «Спорт-Экспресс».

Касаткина сделала 10 подач навылет, совершила три двойных ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи, добавляет «Газета.ру».

В финале 23-летняя теннисистка встретится с победительницей второго полуфинала Марие Бузковой или Бьянкой Андрееску.

Касаткина занимает 75-ю строчку рейтинга WTA. На счету россиянки два титула ассоциации, в финал турнира WTA она вышла впервые за 2,5 года.

16 февраля российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира Australian Open, победив болгарина Григора Димитрова.