Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Курорт «Эльбрус» возобновил работу после простоя из-за непогоды
Общество
Более 108,3 млн тестов на COVID-19 провели в РФ за время пандемии
Экономика
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в 2021 году
Наука
Ученые из России разработали систему оценки степени усталости пилотов
Общество
В Крыму объявили экстренное предупреждение о сходе лавин
Мир
Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе
Экономика
ЦБ призвал банки поспешить с переходом на Систему быстрых платежей
Авто
УАЗ опубликовал изображения новой «буханки»
Общество
МИД предложил иностранным дипломатам в РФ привиться от COVID-19

Жительница Югры отдала лжеполицейским 2 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа отдала мошенникам более 2 млн рублей. Пострадавшая была уверена, что общается с сотрудниками полиции. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С вас снимают: мошенники начали использовать «Google Фото»
Сервис стал новым каналом продвижения «коронавирусной» схемы выплаты компенсаций, опустошающей счета россиян

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным полиции, 48-летняя жительница по телефону общалась с неизвестным человеком, который представился сотрудником управления МВД России по Югре.

«Звонивший пояснил, что в настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия, направленные на выявление и задержание мошенников, а также мероприятия по пресечению каналов утечки персональных данных из банков», — говорится в сообщении.

В итоге женщина согласилась помочь и выполняла действия, которые говорили ей по телефону. Так, жительница ХМАО сняла более 800 тыс. рублей с личного счета и оформила кредиты в двух банках на сумму более 1,1млн рублей. Полученные от кредита деньги женщина также перевела на «киви-кошелек» неизвестного номера.

То, что она стала очередной жертвой аферистов, женщина поняла тогда, когда якобы сотрудники правоохранительных органов перестали выходить на связь.

Днем ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что за полгода телефонные мошенники с помощью преступных схем по обману людей похитили у жителей России свыше 6,7 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021