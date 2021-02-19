Жительница Югры отдала лжеполицейским 2 млн рублей

Жительница Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа отдала мошенникам более 2 млн рублей. Пострадавшая была уверена, что общается с сотрудниками полиции. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным полиции, 48-летняя жительница по телефону общалась с неизвестным человеком, который представился сотрудником управления МВД России по Югре.

«Звонивший пояснил, что в настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия, направленные на выявление и задержание мошенников, а также мероприятия по пресечению каналов утечки персональных данных из банков», — говорится в сообщении.

В итоге женщина согласилась помочь и выполняла действия, которые говорили ей по телефону. Так, жительница ХМАО сняла более 800 тыс. рублей с личного счета и оформила кредиты в двух банках на сумму более 1,1млн рублей. Полученные от кредита деньги женщина также перевела на «киви-кошелек» неизвестного номера.

То, что она стала очередной жертвой аферистов, женщина поняла тогда, когда якобы сотрудники правоохранительных органов перестали выходить на связь.

Днем ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что за полгода телефонные мошенники с помощью преступных схем по обману людей похитили у жителей России свыше 6,7 млн рублей.