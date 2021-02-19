Юридический адрес могут заменить электронным

В правительстве планируют упростить регистрацию бизнеса. Физический адрес заменят электронной почтой, это будет так называемый Business ID, передает телеканал «Известия».

Нововведение прорабатывают в Минэке, Минфине и ФНС. Инициатива позволит предпринимателям сэкономить. Особенно это выгодно небольшому бизнесу.

Электронный адрес занесут в Единый государственный реестр юридических лиц. Вести новую базу может ФНС, однако это пока обсуждается.

Целевая аудитория — компании, которые работают удаленно. Со временем нововведение станет доступно любому бизнесу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.