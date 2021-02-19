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МКАД закроют 20-22 февраля для грузовиков свыше 12 т

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20–22 февраля на МКАД и некоторых дорогах Подмосковья введут ограничения, передает телеканал «Известия».

Транзитное движение закроют для грузовиков свыше 12 т. Фуры перенаправят на Центральную кольцевую автодорогу.

Запрет не коснется водителей большегрузов с действующими пропусками.

Трассы в Москве и области будут расчищать от снега. Региональный Минтранс просит автовладельцев заранее планировать маршрут.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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