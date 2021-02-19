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Российские дроны-камикадзе прошли боевую проверку в Сирии

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Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал в интервью «Известиям» о перспективах отечественных боевых беспилотников.

— Сегодня у России есть своя линейка беспилотников-камикадзе, — заявил собеседник издания. — Интерес к ней на мировом рынке вооружений чрезвычайно велик. Немалую роль в этом сыграло и то, что мы их опробовали в Сирии, в реальных боевых условиях.

Как отметил Бекхан Оздоев, российские дроны-камикадзе — крайне эффективные инструменты на поле боя. Они стоят заметно дешевле ракет и практически невидимы для радаров.

— Наши производители достигли определенных успехов в создании «барражирующих боеприпасов», которые по некоторым характеристикам даже превосходят зарубежных конкурентов, поэтому удивляться оживленному интересу других стран не стоит, — добавил представитель «Ростеха».

На данный момент, по его словам, на экспорт эта техника пока не идет. Первоочередная цель — обеспечение новейшими вооружениями российской армии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«У России есть своя линейка беспилотников-камикадзе»

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