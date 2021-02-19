Лидера белорусской оппозиционной партии арестовали на 15 суток

Председатель белорусской оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов арестован на 15 суток за отказ дать подписку о неразглашении в Следственном комитете республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 февраля в одном из Telegram-каналов незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна».

По данным правозащитников, Козлов отказался давать подписку во время допроса по делу оппозиционного координационного совета по транзиту власти. По ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь») Козлов проходит свидетелем как член координационного совета. Протокол на него был составлен 12 января по статье 23.4 КоАП республики («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»).

В свою очередь, в ОГП на своей странице в Facebook заявили, что Козлову назначили отложенный арест и пока что он на свободе, однако теперь его могут «забрать в любое время», а исполнение решения суда возложено на Партизанское РУВД Минска.

Ранее, 21 декабря 2020 года, стало известно, что генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении членов оппозиции по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Фигурантами уголовных дел являются члены координационного совета и экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Создание координационного совета 14 августа инициировала Светлана Тихановская, которая на данный момент находится в Литве.