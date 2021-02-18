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NASA готовится посадить на Красной планете первый марсоход с коптером

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Американское космическое агентство NASA готовится посадить на Марс первый в истории марсоход с коптером. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Ровер Perseverance («Настойчивый») должен раскрыть парашют, замедлив скорость до 320 км/ч для того, чтобы опуститься на поверхность на тросах. Посадка аппарата продлится 400 секунд. Отмечается, что именно во время посадки половина космических миссий на планете заканчивалась неудачей. Временной отрезок получил название «7 минут ужаса».

«Скорее всего, мы на некоторое время потеряем связь с Perseverance. Мы морально готовы к этому. Но надеемся, что всё-таки не упустим его. Посадка автоматическая, так что с Земли мы ни на что повлиять не сможем», — рассказал директор отдела планетарных наук Управления научной миссии NASA Лори Глейз.

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Марсоход имеет 23 камеры и два микрофона, чтобы передать видео и звук на Марсе в HD-качестве. Помочь в исследованиях должен дрон, которому предстоит летать в атмосфере планеты, в 100 раз более разреженной, чем на Земле.

«Именно новые технологии сделали возможным тот прорыв, который мы приносим сегодня, и именно новые технологии позволяют сделать следующий шаг в исследованиях: более точная и безопасная посадка, научиться получать кислород из CO2 из атмосферы и многое другое», — говорил астрофизик Томас Зурбухен.

Ученые сообщают, что признаки жизни будут искать в бассейне Джезеро. Отмечается, что именно там древняя река впадала в озеро, где сейчас можно обнаружить специфичные отложения.

«Марсоход необычен тем, что он не просто научный, а NASA показывает с его помощью, что оно готовится к посадке на Марс человека. NASA уже испытывает возможность перемещения на Марсе с помощью каких-то пилотируемых средств. То есть оно показывает, что "мы не только можем садиться, мы уже готовимся к посадке человека"», — отмечает главный научный сотрудник Физического института РАН Сергей Богачёв.

Ранее, 16 февраля, инженеры Лаборатории реактивного движения американского космического агентства NASA сообщили, что американский марсоход Perseverance исправен и готов осуществить посадку на Марсе в кратере Джезеро примерно в 23:55 мск 18 февраля. В NASA отметили, что ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является поиск признаков микробной жизни на планете.

Трансляция посадки марсохода Perseverance ведется на Youtube-канале NASA.

В августе 2020 года NASA опубликовало ряд снимков поверхности Марса.

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