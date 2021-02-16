Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В NASA заявили о готовности аппарата Perseverance сесть на Марс 18 февраля
Мир
Крупные автопроизводители в США приостановили работу из-за непогоды
Спорт
ЦСКА в девятый раз выиграл дивизион Тарасова
Общество
В РФ с марта станет обязательной установка пожарной сигнализации в новостройках
Армия
Истребители Су-57 начнут применять совместно с дронами «Охотник»
Мир
Новые типы коронавируса выявили во всех провинциях Канады
Общество
В Госдуму внесли проект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Мир
В ФРГ заявили о закрытом характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
Общество
Курорт «Эльбрус» снова закрыли из-за двухметрового снега в горах

В NASA заявили о готовности аппарата Perseverance сесть на Марс 18 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инженеры Лаборатории реактивного движения американского космического агентства NASA сообщили, что американский марсоход Perseverance исправен и готов осуществить посадку на Марсе в кратере Джезеро примерно в 23:55 мск 18 февраля. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба агентства.

Марсианская впадина: доставят ли на Землю грунт из кратера Красной планеты
В добытых образцах ученые рассчитывают найти следы жизни

Это будет уже пятый марсоход NASA, приземлившийся на планете. Отмечается, что кратер Джезеро является местом, где, по мнению ученых, древняя река впадала в озеро, и где накопились отложения в форме веера. Однако там есть крутые скалы, песчаные дюны и поля валунов, что делает местность одной из самых сложных марсианских ландшафтов для приземления.

«Команда Perseverance вносит последние штрихи в сложную хореографию, необходимую для приземления в кратере Джезеро. Никакая посадка на Марс не гарантирована, но мы готовились десять лет, чтобы поставить колеса этого марсохода на поверхность Марса и приступить к работе», — заявила заместитель руководителя миссии Дженнифер Троспер.

Ожидается, что корабль войдет в марсианскую атмосферу на скорости 19, 5 тыс. км / ч и максимальный нагрев его поверхности от сопротивления атмосферы составит около 1,3 тыс. градусов по Цельсию. Одним из первых действий Perseverance после приземления станет фотосъемка местности и отправка снимков на землю.

В NASA отметили, что ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является поиск признаков микробной жизни на планете. Его миссия станет первой по сбору и хранению марсианских пород для последующего возвращения на Землю.

14 февраля эмиратский зонд Hope («Надежда») отправил свой первый снимок Марса. 9 февраля автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска. ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021