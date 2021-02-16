В NASA заявили о готовности аппарата Perseverance сесть на Марс 18 февраля

Инженеры Лаборатории реактивного движения американского космического агентства NASA сообщили, что американский марсоход Perseverance исправен и готов осуществить посадку на Марсе в кратере Джезеро примерно в 23:55 мск 18 февраля. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба агентства.

Это будет уже пятый марсоход NASA, приземлившийся на планете. Отмечается, что кратер Джезеро является местом, где, по мнению ученых, древняя река впадала в озеро, и где накопились отложения в форме веера. Однако там есть крутые скалы, песчаные дюны и поля валунов, что делает местность одной из самых сложных марсианских ландшафтов для приземления.

«Команда Perseverance вносит последние штрихи в сложную хореографию, необходимую для приземления в кратере Джезеро. Никакая посадка на Марс не гарантирована, но мы готовились десять лет, чтобы поставить колеса этого марсохода на поверхность Марса и приступить к работе», — заявила заместитель руководителя миссии Дженнифер Троспер.

Ожидается, что корабль войдет в марсианскую атмосферу на скорости 19, 5 тыс. км / ч и максимальный нагрев его поверхности от сопротивления атмосферы составит около 1,3 тыс. градусов по Цельсию. Одним из первых действий Perseverance после приземления станет фотосъемка местности и отправка снимков на землю.

В NASA отметили, что ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является поиск признаков микробной жизни на планете. Его миссия станет первой по сбору и хранению марсианских пород для последующего возвращения на Землю.

14 февраля эмиратский зонд Hope («Надежда») отправил свой первый снимок Марса. 9 февраля автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска. ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса.