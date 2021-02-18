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В Домодедово задержали сообщившего о бомбе пассажира

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В столичном аэропорту Домодедово 32-летний пассажир рейса Москва - Екатеринбург при прохождении предполетного досмотра заявил, у него при себе бомба. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После этого к месту досмотра прибыли полицейские и кинологи с собакой, которые оцепили зону вокруг пассажира и досмотрели его. В ходе процедуры никаких запрещенных предметов и взрывных устройств не было найдено.

Мужчина, который оказался жителем Амурской области, был задержан.

«Пассажира доставили в дежурную часть линейного управления МВД для дальнейшего разбирательства», — уточнил собеседник агентства.

В начале февраля в московском аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, которая пошутила о наличии бомбы в своем багаже.

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