Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В Госдуме прокомментировали слова канцлера Австрии о «Северном потоке – 2»
Происшествия
Вертолеты эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в поселке Мосрентген
Спорт
Павличенко занял третье место в общем зачете Кубка мира по санному спорту
Мир
На Украине создадут центр противодействия дезинформации
Мир
Жители Мьянмы вышли на протест против захвата власти военными в стране
Политика
Чернов освобожден от должности главы управления по культурным связям с зарубежьем
Спорт
Лыжник Ретивых пришел вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
Общество
Скончался экс-губернатор Орловской области Александр Козлов
Общество
В Шереметьево задержали пассажирку за шутку о бомбе в багаже

В Шереметьево задержали пассажирку за шутку о бомбе в багаже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, которая пошутила о наличии бомбы в своем багаже. Об этом сообщил в субботу, 6 февраля, источник в правоохранительных органах.

Дело рук улетающих: в аэропортах и самолетах нашли нарушения санитарных норм
Среди самых распространенных — отсутствие масок и перчаток у пассажиров и несоблюдение социальной дистанции

«5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции», — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что багаж женщины был проверен и взрывных устройств там не было обнаружено.

Как добавил источник агентства, в данный момент ведется доследственная проверка.

Аналогичный случай произошел в январе 2019 года в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Тогда мужчина в шутку заявил, что везет в сумке бомбу.

Сообщалось, что мужчина был нетрезв. Полиция задержала его и проверила сумку. Взрывных устройств также обнаружено не было.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021