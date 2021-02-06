В Шереметьево задержали пассажирку за шутку о бомбе в багаже

В московском аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, которая пошутила о наличии бомбы в своем багаже. Об этом сообщил в субботу, 6 февраля, источник в правоохранительных органах.

«5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьево в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. Затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции», — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что багаж женщины был проверен и взрывных устройств там не было обнаружено.

Как добавил источник агентства, в данный момент ведется доследственная проверка.

Аналогичный случай произошел в январе 2019 года в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Тогда мужчина в шутку заявил, что везет в сумке бомбу.

Сообщалось, что мужчина был нетрезв. Полиция задержала его и проверила сумку. Взрывных устройств также обнаружено не было.