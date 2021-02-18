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Китай обвинил разведку Эстонии в фейковых новостях о КНР
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Китай обвинил разведку Эстонии в фейковых новостях о КНР

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Посольство Китая в Таллине обвинило департамент внешней разведки Эстонии в распространении фейковых новостей о КНР. Об этом говорится 18 февраля на сайте дипломатического ведомства.

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Накануне Служба внешней разведки Эстонии опубликовала свой ежегодный отчет. По мнению Китая, служба сохранила «свой непрофессиональный стиль».

При этом разведка Эстонии сообщает, что китайская пропаганда начала использовать западные информационные каналы для распространения своих нарративов, а целью действий Пекина является ослабление открытого общества в Европе.

«Это крайне безответственный акт, который пытается нанести ущерб китайско-эстонским отношениям. Китай выражает решительное недовольство и протест», — прокомментировали доклад в посольстве КНР.

Как отметили в дипмиссии, Китай следует по пути мирного развития и способствует стабильному развитию отношений двух стран. Пекин не угрожает какой-либо стране.

Китайские дипломаты призвали «некоторых эстонцев» отказаться от идеологических предрассудков и взглянуть на развитие Китая объективно и справедливо, прекратить клеветать на КНР.

Как сообщалось в апреле, охваченные пандемией коронавируса страны Балтии получили помощь от Китая. В Эстонию и Латвию прибывали суда КНР со средствами индивидуальной защиты, хотя незадолго до этого эти страны Балтии из соображений «евро-атлантической солидарности» громогласно ругали и оскорбляли Китай.

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