СБУ обвинила заместителя Шойгу в посягательстве на целостность Украины

Заместителя главы Минобороны России генерал-полковника Андрея Картаполова обвинили в нарушении трех статей украинского Уголовного кодекса. Об этом сообщается в публикации СБУ в Facebook.

Как уточняется, военачальник якобы совершал посягательство на территориальную целостность Украины, вел агрессивную войну и нарушал ее законы. Также в Киеве полагают, что Картаполов в 2014 году принимал участие в организации «Иловайского котла» (боевые действия в районе города Иловайска, которые велись в ходе конфликта на востоке Украины).

«Андрей Картаполов в январе–феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов», — сообщили в СБУ.

В декабре 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что между Россией и Украиной идет «война» и Киев имеет «краткосрочную цель» — выход на принцип мирного существования с Москвой.

Украина с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию Киев возлагает на РФ. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала украинские власти прекратить военные действия.