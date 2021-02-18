Почти 120 лифтов заменят в многоквартирных домах Пскова

В многоквартирных домах Пскова планируют заменить 119 лифтов в 2021 году. Об этом сообщил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

Постановлением администрации Пскова были внесены изменения в адресный перечень многоквартирных домов с видами запланированных работ по капремонту. Об этом пишет Псковское агентство информации. Шарлаев отметил, что при замене лифтов потребуется помощь управляющих компаний в контроле за работой подрядчиков. Старые лифты не будут демонтированы до поступления нового оборудования.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области на замену лифтов направят свыше 1 млрд рублей. Работы проведут в Волжском и Камышине.