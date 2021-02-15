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Свыше 1 млрд рублей направят на замену лифтов в Волгоградской области

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Фонд капитального ремонта Волгоградской области направит почти 1,3 млрд рублей на замену лифтов в Волжском и Камышине. Работы продлятся до 2027 года.

Согласно условиям договора, на создание проектов замены лифтов потребуется 23 млн рублей. Сдать документы и начать ремонт подрядчик должен до сентября 2022 года. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру». Выполнять контракт будет АО «Щербинский лифтостроительный завод».

Перед началом ремонта подрядная организация должна осмотреть все многоэтажные дома и оценить состояние лифтовых шахт. Договором предусматривается установка лифтов, которые произведены не раньше августа 2020 года. В списке домов, где потребуется провести ремонт, значится более 150 адресов. В Волжском основная часть работ запланирована на улицах Мира, Александрова, Нариманова, Оломоуцкой, Нечаевой и на проспекте Дружбы.

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