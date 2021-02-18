Установка новых систем освещения улиц продолжается в Красноярске

Мэрия Красноярска разыскивает подрядчика для установки новых фонарей на пяти улицах: Вербной, Карамзина, Колхозной, Корнеева и Щербакова. Вся необходимая документация подготовлена.

Потребность освещения городских улиц становится всё актуальнее. Во всех парках, скверах и на набережных, которые благоустраивают в Красноярске, появляются новые системы паркового освещения. Таких обновленных пространств уже более 50. Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» новые фонари также появятся на территории 21 сквера, передает ИА KrasnoyarskMedia.

До конца 2021 года планируется благоустроить Сквер тепла и света на правобережье Красноярска. На территории улучшат уличное освещение. По данным администрации, сквер предусмотрен для комфортного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.