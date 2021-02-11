Сквер тепла и света благоустроят на правобережье в Красноярске

Мэрия Красноярска планирует благоустроить Сквер тепла и света на правобережье Красноярска. На территории улучшат уличное освещение.

По данным администрации, сквер предусмотрен для комфортного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья. В последний раз благоустройство проводили в 2015 году, а в 2019-м в зоне отдыха установили игровую площадку. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Теперь в сквере установят дополнительные уличные светильники. Они позволят улучшить освещение игровой площадки и пешеходных дорожек. С инициативой благоустройства выступили местные жители в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».

Систему освещения обустроят до конца 2021 года.

5 февраля сообщалось о разработке проекта благоустройства набережной левого берега реки Урал. На территории вычистят лес и уберут мусор, после чего будет создан ландшафтный парк.