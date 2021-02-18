Захарова заявила о намерении добиться освобождения Ярошенко

Россия не даст Вашингтону спокойной жизни, пока не добьется освобождения Константина Ярошенко и других осужденных в США россиян. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будем и далее энергично добиваться скорейшего освобождения российского гражданина и других подвергшихся репрессиям россиян. Мы не отступимся, не дадим вашингтонской администрации спокойной жизни. Мы будем требовать соблюдения законных прав наших граждан», — отметила Захарова на брифинге.

По словам представителя министерства, всё еще остаются без ответа обращения российской стороны о проведении медицинских обследований Ярошенко.

Ранее, 30 декабря 2020 года, правительство США выступило против досрочного освобождения российского летчика Константина Ярошенко, который находится в тюрьме «Данбери» в штате Коннектикут.

19 декабря 2020 года, защита россиянина попросила суд в США освободить его из-за вспышки коронавируса в тюрьме.

Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов 10 декабря рассказал, что обратится в суд с просьбой сократить срок заключения своему подзащитному. Адвокат отметил, что неделей ранее в блоке, где содержится Ярошенко, был введен карантин из-за того, что у ряда заключенных после массового тестирования был выявлен COVID-19.

Отмечалось, что у россиянина продолжаются проблемы со здоровьем. Так, с момента ареста он потерял почти все зубы, что, в свою очередь, вызвало трудности с пищеварением.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где в 2011 году приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против себя сфабрикованным.