Активистку «Открытой России» Шевченко приговорили к условному сроку

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в четверг, 18 февраля, приговорил активистку «Открытой России» (организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России) Анастасию Шевченко к четырем годам условно. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Дело стало первым в истории Российской Федерации в отношении нежелательных иностранных агентов, ведущих деятельность на территории РФ. Прокурор запрашивал для подсудимой пять лет колонии общего режима.

Шевченко признана виновной по ст. 284.1 Уголовного кодекса России. Суд принял во внимание то, что у женщины есть двое несовершеннолетних детей.

Дело в отношении Шевченко возбудили в январе 2019 года. Тогда же в рамках дела прошел обыск у активистов движения в Ростове-на-Дону, Казани, Ульяновске.

В 2017 году Генпрокуратура России внесла британские организации OR Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в список «нежелательных». Позже на членов движения начали составлять протоколы о содействии «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП).