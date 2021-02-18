Дефекты металлоконструкций нашли на «Самара Арене»

В Самаре на стадионе «Самара Арена» специалисты во время осмотра обнаружили дефекты горизонтальных металлоконструкций. Сейчас их проанализируют эксперты и дадут профессиональную оценку.

Как пишет НИА «Самара» со ссылкой на директора ГАУ СО «Самара Арена» Виталия Иванова, проверка была плановой, эксперты регулярно проверяют различные системы, осматривают помещения, конструкции и элементы стадиона.

Руководство стадиона потребует от подрядчика устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств.

Агентство отмечает, что ранее на стадионе уже находили дефекты. Сейчас администрация «Самара Арены» требует через суд их устранения от генерального подрядчика строительства ООО «ПСО Казань».

6 марта на стадионе должен состояться матч «Крылья Советов» – «Чертаново». Официальных заявлений о его отмене пока не было.