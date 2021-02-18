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Небольшой самолет упал в озеро в Швейцарии

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Легкомоторный самолет упал в Швейцарии в Боденское озеро на подлете к аэродрому. Пилота спасли и госпитализировали, сообщило 18 февраля агентство AP.

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Самолет следовал к аэродрому Альтенрайн, расположенный на берегу озера. Лайнер пропал с радаров днем в четверг. Единственным человеком, находившимся на борту, был пилот. Мужчину обнаружили около города Штаад, сообщила полиция кантона Санкт-Галлен, он доставлен в больницу.

В настоящее время причины авиакатастрофы не названы. Известно, что в момент аварии над озером был туман.

Ранее в феврале два человека погибли в результате падения вертолета во французском Куршавеле. Два других пассажира с тяжелыми травмами также находятся в больнице.

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