Роструд заявил о планах перевести в электронный вид десять услуг

Роструд планирует перевести в электронный вид десять услуг в 2021 году. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил глава ведомства Михаил Иванков в ходе заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов России при Совете Федерации.

«Уже в 2021 году мы планируем обеспечить создание единой цифровой платформы, в рамках которой в электронный вид будет переведено десять основных услуг органов занятости, а также три важнейшие функции органов занятости», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Иванков заявил о намерении ведомства сформировать комплексы услуг по жизненным и бизнес-ситуациям.

В октябре президент России Владимир Путин распорядился к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Ответственным за выполнение постановления является кабинет министров России.

10 июня в ходе совещания по развитию IT Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.