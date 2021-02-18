Американские полицейские нашли управу на Instagram-стримеров

Полиция США, кажется, знает, как не стать «звездами» в соцсетях. При попадании в объектив камеры офицеры включают музыку. На способ обратил внимание житель Беверли-Хиллз. Мужчина пришел в участок оспорить полученный штраф. Разговор с офицером посетитель транслировал в прямом эфире на своей странице в Instagram, передает телеканал «Известия». Американские СМИ предположили, что полицейский таким необычным способом пытался добиться удаления видео. Instagram блокирует контент, нарушающий авторские права. Любое видео с музыкой может быть удалено из-за политики платформы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.